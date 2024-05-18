«Локомотив» — «Факел»: Баринов и Аппаев начнут матч с первых минут

«Локомотив» и «Факел» объявили стартовые составы на матч 29-го тура РПЛ.

Встреча состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Локомотив»: Лантратов, Самошников, Сильянов, Морозов, Ньямси, Баринов, Миранчук, Батраков, Сулейманов, Глушенков, Пиняев.

«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Мастерной, Калинин, Сенхаджи, Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Аппаев.