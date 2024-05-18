Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии для «СЭ» поделился мнением об уходе защитника Георгия Джикии по окончании сезона.

«Джикия — взрослый футболист, он не мальчишка, которого надо учить как быть. Следовательно все вопросы, которые возникли, он должен был обсуждать с новым главным тренером. Конечно, он нужен команде, но если у него есть варианты в других клубах, то это его личный вопрос», — сказал Гладилин «СЭ».

С красно-белыми Джикия стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны. 30-летний футболист провел 214 матчей за «Спартак», в которых забил 5 голов.

Константин Передерий