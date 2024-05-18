Эшуорт отказался комментировать уход Джикии из «Спартака»

Бывший спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт в комментарии для «СЭ» отреагировал на уход Георгия Джикии из клуба по окончании сезона.

«Нет, я не хочу комментировать уход Джикии. Каким он мне запомнился? Не хочу комментировать», — сказал Эшуорт «СЭ».

С красно-белыми Джикия стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны. 30-летний футболист провел 214 матчей за «Спартак», в которых забил 5 голов.