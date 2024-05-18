Дзюба попал в заявку «Локомотива» на матч с «Факелом»

Как стало известно «СЭ», нападающий Артем Дзюба попал в заявку «Локомотива» на матч 29-го тура РПЛ против «Факела».

Ранее «СЭ» сообщал, что 35-летний футболист заболел после тренировки 8 мая в Баковке из-за плохих погодных условий. В тот же день у форварда железнодорожников поднялась температура. По причине болезни игрок пропустил матч с «Оренбургом» (2:0).

В нынешнем сезоне Дзюба провел 26 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Контракт форварда с красно-зелеными рассчитан до 30 июня 2024 года.

Игра между «Локомотивом» и «Факелом» состоится сегодня, 18 мая, в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.