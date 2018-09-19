"Спартак" не взял в Вену Ещенко, Глушакова и Адриану

"Спартак" объявил имена игроков, которые в 10 часов 20 минут вылетели из московского аэропорта "Шереметьево" в Вену на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рапида". В списке из 21 футболиста не оказалось защитника Андрея Ещенко, полузащитника Дениса Глушакова и форварда Луиза Адриану. Бразилец дисквалифицирован на три матча в еврокубках.

Вратари Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артем Ребров.

Защитники Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Артем Мамин, Марко Петкович, Николай Рассказов.

Полузащитники Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернанду, Софьян Ханни.

Нападающие Зе Луиш, Педро Роша.

Ранее актер Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили Ещенко и Глушаков. По информации "СЭ", оба игрока отстранены от тренировок с основным составом красно-белых.

Кроме того роль капитана в матче с "Рапидом" вместо Глушакова исполнит защитник Георгий Джикия. Скорее всего, повязка сохранится у игрока сборной России и в дальнейшем.

"Рапид" – "Спартак": Лига Европы, 20 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 19:55 (мск)