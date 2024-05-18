«Динамо» — «Крылья Советов»: Бальбуэна оформил дубль

В эти минуты на стадионе «ВТБ Арена» в Москве проходит матч 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Крыльями Советов». В настоящий момент счет 2:1 в пользу хозяев поля.

Парагвайский защитник бело-голубых Фабиан Бальбуэна забил свой второй гол в матче на 58-й минуте.