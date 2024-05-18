«Динамо» — «Крылья Советов»: команды обменялись голами в первом тайме

На стадионе «ВТБ Арена» в Москве проходит матч 29-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Крыльями Советов». После первого тайма счет 1:1.

Бело-голубые забили гол усилиями Фабиана Бальбуэны (29-я минута). Гости ответили точным ударом Юрия Горшкова (40).