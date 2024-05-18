Мележиков пожелал Джикии успехов в новом клубе: «Уверен, у него есть предложения, и он выберет самое достойное»

Исполнительный директор РПЛ и бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал «СЭ» уход Георгия Джикии из клуба по окончании сезона.

«Сейчас просто пожелаю Георгию успехов в новом клубе! Уверен, у него есть предложения, и он выберет самое достойное среди них, где сможет проявить свои лидерские качества, применить опыт игрока во благо команды и дальше продолжить быть примером для других своими человеческими качествами. Я за Георгия не переживаю. У него все будет хорошо и весь мир перед ним! Дерзай!» — сказал Мележиков «СЭ».

С красно-белыми Джикия стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны. 30-летний футболист провел 214 матчей за «Спартак», в которых забил 5 голов.