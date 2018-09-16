Роман Павлюченко: "Не верил, что Терри перейдет в "Спартак"

Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко поделился мнением по поводу истории с английским защитником Джоном Терри, который отказался от перехода в московский клуб.

- Как восприняли ситуацию с Терри?

- Я следил за ней. Может, и шли какие-то переговоры, но я не верил в переход Терри.

- Почему?

- Ну, куда? Ему сколько? 36 лет?

- 37.

- Наверное, это был какой-то пиар-ход. Не знаю, для чего это все было, но я не верил. Все начали говорить, что это усиление, он нужен, но я не верил. Так и получилось.

- Вы считали, что он не потянет уровень?

- Да нет, потянет. Но я думаю, что он сам не хотел сюда ехать. Хотя были переговоры.

- Говорят, что он даже контракт подписал, правда, с пунктом отзыва подписи.

- А почему тогда не перешел?

- Передумал. У него два ребенка, школа…

- Честно говоря, я не владею все информацией, но мало верил, что он приедет играть в Россию.

- Он усилил бы "Спартак"?

- У него такая позиция, он же не нападающий, где надо много двигаться, открываться. Раз он играл в Англии, значит он в хорошей форме. В любом случае за счет опыта он бы играл. Это футболист с большим именем, который многое прошел, много чего выиграл. Поэтому он в любом случае усилил бы команду. В обороне наладил бы игру.

- Вы же пересекались с ним в Англии, когда вы выступали за "Тоттенхэм".

- Да, играл, конечно. Какие воспоминания? Человек играл в сборной, был капитаном в "Челси" и сборной Англии, выиграл Лигу чемпионов. Это звезда мирового футбола. Он может усилить любую команду. Простоя не верил, что он приедет. Так и вышло.

- Насколько в таком возрасте реально показывать высокий уровень?

- Игнашевич продемонстрировал это на чемпионате мира. Если человек физически хорошо готов, будь ему тридцать, тридцать пять или тридцать семь, он может играть. Игнашевич за счет большого опыта находился все время в нужном месте. Сергей- умный парень и у него есть хороший первый пас, что самое важное для защитника. (Елена Григорьевская)

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