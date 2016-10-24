Роман Павлюченко: "Если много заработаю, то ничем не буду заниматься"

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко отметил, что ему не нравится прозвище "Спящий гигант" и добавил, что будет играть, пока позволяет здоровье. По словам экс-форварда "Спартака", он пока не знает, чем будет занимать по окончании карьеры футболиста.

– Спящий гигант мне точно не нравится. Супер Пав – это ближе (улыбается), – цитирует Павлюченко официальный сайт клуба.

– Назови самый необычный свой гол?

– Это когда я забил в свои ворота, играя за "Спартак". Еще Старков был главным тренером. Это случилось в матче с "Локомотивом". Мы выиграли 2-1 в Лужниках. Но как я забил в свои ворота, мне кажется, в жизни никто так не сможет забить. Этот гол я не забуду никогда (смеется), можно в интернете его найти.

– Чем планируешь заниматься после завершения карьеры?

– Все об этом спрашивают. Пока есть здоровье, буду играть. Смотря сколько денег заработаю. Если много заработаю, то ничем не буду заниматься. Если мало заработаю, то буду что-то искать (смеется). Это шутка. Посмотрим. Пока трудно сказать.

– Есть вероятность, что станешь тренером?

– Может быть. Есть желание закончить высшую школу тренеров.