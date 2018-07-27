Роман Бабаев: "За Головина заплачены адекватные деньги"

– Почему Головин перешел в "Монако", а не в "Челси"?

– Это был выбор Саши. Причем очень непростой. Согласитесь, не каждый день российские футболисты оказывается в ситуации, когда нужно выбирать между такими большими клубами. Понятно, что английский чемпионат – сильнейший в Европе, а "Челси" – гранд. Еще и "Ювентус" претендовал на Головина. Поэтому Александру здесь не позавидуешь. Ему пришлось серьезно подумать, все взвесить прежде, чем принять окончательное решение. На наш взгляд, Саша поступил абсолютно правильно.

– Почему?

– Очень сложно после России оказаться в жестком, сильном английском чемпионате. Думаю, в "Монако" у него будет больше возможностей себя проявить. Там у него будет, что называется, право на ошибку. Однако, уверен, что через какое-то время, если Саша будет продолжать прогрессировать, то большие клубы, в том числе и "Челси", от него никуда не денется. Мы все знаем, как "Монако" умеет готовить игроков. Это, наверное, лучший европейский клуб, который за последние несколько лет поставил на поток систему обкатки молодых, талантливых ребят с последующей их продажей в ведущие команды.

– Монако" предложил ЦСКА на несколько миллионов больше, чем "Челси"?

– Предложения были в принципе сопоставимы, но вариант "Монако" оказался более интересным. Однако, как я уже сказал, окончательный выбор был предоставлен Саше.

– На сайте ЦСКА написано, что сумма трансфера – рекордная в истории клуба. 30 миллионов евро, о которых писали многие СМИ, – адекватная цена за Головина?

– Вы знаете, что мы никогда не разглашаем суму трансфера. Но цифры, которые фигурировали в прессе, в целом очень близки к действительности. Да, я считаю, что это адекватная сумма за Сашу. Это рекорд вообще для российских футболистов, которые уезжали в Европу. Считаю, Александр этого заслужил. Уверен, через какое-то время "Монако" сможет значительно дороже продать Головина, если, конечно, поставит перед собой такую цель.

– А ЦСКА получит бонусы от его последующей продажи?

– Да, ЦСКА будет иметь определенный процент от последующей продажи Александра.

– Правда, что еще в мае "Ювентус" был очень близок к приобретению Головина?

– Не скрою, "Ювентус" делал предложение, но случилось то, что случилось.

– А от "Барселоны" предложение поступало?

– Был интерес со стороны "Барселоны". Но дальше разговоров дело не пошло. Мне кажется, что почти все большие клубы в той или иной степени в это межсезонье интересовались Александром. Просто "Монако", "Челси" и "Ювентус" оказались наиболее настойчивыми, вели переговоры более официально и конкретно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Бабаева - в ближайшее время в "СЭ"