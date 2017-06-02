Роман Бабаев: "В таблице бюджетов ЦСКА даже не входит в первую пятерку"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" отметил, что армейцы по размеру бюджета проигрывают "Спартаку", "Зениту", "Краснодару", "Рубину" и "Локомотиву". По его словам, это можно понять, взглянув на трансферную политику клуба.

– В турнирной таблице ЦСКА второй. А в таблице бюджетов РФПЛ?

– У меня нет информации по всем клубам топ-8. Но думаю, что ЦСКА даже в пятерку не попадает. Наверное, мы где-то шестые.

– Кто богаче?

– "Спартак", "Зенит", "Краснодар", "Рубин", "Локомотив" (как мы поняли, Бабаев просто перечисляет, не в порядке убывания. – Прим. "СЭ"). Вы можете посмотреть на наши трансферы последних двух сезонов, и многое станет ясно. Их было немного. И все не превышали больше миллиона евро. Хотя и миллион-то – сумма достаточно умозрительная (улыбается). Допустим, купили Страндберга за 300 тысяч. Ионов – аренда, Оланаре, Натхо – свободные агенты. Пожалуй, только Еременко – исключение из правил. Он тоже пришел в статусе свободного агента, но потом мы подписали мировое соглашение с "Рубином" и заплатили определенную сумму. (Виталий АРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Ромна Бабаева