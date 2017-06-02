Роман Бабаев: "Сложно вообразить, что кто-то из россиян может сменить ЦСКА на "Спартак"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" отметил, что клуб ведет переговоры по поводу продления контракта с защитником Мариу Фернандесом. По словам руководителя, игрок связывают свое будущее только с ЦСКА.

– Верна ли информация, что в ближайшее время ЦСКА продлит контракт с Фернандесом?

– Да. Ведутся переговоры. Думаю, переподпишем соглашение еще до начала сезона. Хотя нынешний контракт долгосрочный, мы по обоюдному согласию решили продлить сотрудничество. Сам Мариу двумя руками "за". Нет никаких перегибов по условиям. Игрок связывает свое ближайшее будущее с ЦСКА, Россией, национальной сборной.

– А теоретически возможен переход игрока ЦСКА в "Спартак"?

– Теоретически никогда не говори "никогда". Но даже не представляю, что такое произойдет на практике. По крайней мере если речь идет о футболистах, которые длительное время находятся в команде. Сложно вообразить, что кто-то из россиян может сменить ЦСКА на "Спартак". (Виталий АЙРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Романа Бабаева