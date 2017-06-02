Роман Бабаев: "Переход из ЦСКА в "Зенит" возможен"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" отметил, что между армейцами и "Зенитом" нет запрета на трансферы. По его словам, у клубов есть договоренность о том, чтобы действовать в рамках дозволенного при переговорах с футболистами.

– В футбольном мире есть убеждение, что между ЦСКА и "Зенитом" действует некий "пакт о ненападении". Вы не берете игроков у них, они – у вас. Сейчас переход армейца в "Зенит" возможен?

– Возможен. Речь же не идет о запрете трансферов между нашими клубами. Имелось в виду, что мы с уважением относимся друг к другу. Например, если у футболиста истекает срок контракта, уверен, что ни мы, ни "Зенит" не будут использовать ситуацию в своих целях. Тогда как некоторые клубы, не чураясь любых методов, начинают оказывать давление на игроков, обещая им золотые горы и зачастую вводя в заблуждение. ЦСКА и "Зенит" в такие игры не играют. Если есть интерес к определенному футболисту, то два первых лица встречаются и решают вопрос.

– Сергей Фурсенко в интервью "СЭ" заявил, что "Зенит" будет вести "агрессивную трансферную политику". Нет ощущения, что целью могут стать игроки вашей команды? В частности, Головин, Дзагоев, тот же Мариу.

– Просто не совсем понимаю, как это может нам угрожать. Все ребята – на действующих контрактах. Понятно, что за них предусмотрены очень существенные трансферные суммы. Мы защищены контрактами и регламентирующими документами. (Виталий АРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Ромна Бабаева