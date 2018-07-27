21:19 | Футбол — РПЛ

Роман Бабаев: "О трансфере Витинью говорить преждевременно. Фернандес не хочет покидать ЦСКА"


Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что не собирается комментировать возможный трансфер нападающего Витинью во "Фламенго". Он также рассказал, что защитник Мариу Фернандес не намерен покидать команду. 

Витинью уходит во "Фламенго"?

– Говорить об этом сейчас преждевременно. Готов комментировать свершившиеся трансферы.

– Есть ли предложения по Мариу Фернандесу?

– Предложения есть. Но мы не ставим перед собой задачу во чтобы то ни стало продать Мариу. Конечно, в футболе никогда не говори "никогда". Но, насколько мне известно, сейчас Фернандес не хочет никуда уходить. Так что говорить о его возможном переходе преждевременно. Хотя, как я уже сказал, есть и предложения, и интерес. Что, в принципе, не удивительно, учитывая, как он провел чемпионат мира. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью с Бабаевым читайте здесь

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