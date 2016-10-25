Роман Бабаев: "Искать виноватого и публично наказывать – не метод ЦСКА"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в эксклюзивном интервью "СЭ" выразил отношение клуба к оскорблениям, нанесенным болельщиками главному тренеру в двух последних матчах чемпионата России. Он подчеркнул: клуб расстраивают результаты последних матчей, но руководство не будет впадать в крайности и искать виноватого.

– С самим Слуцким в последнее время общались на эту тему? Он не "плывет"? - вопрос Бабаеву.

– Его уже много раз судьба била. В том числе, к сожалению, не в первый раз тренер сталкивается и с подобными выпадами в ЦСКА. Знаю Леонида Викторовича – он относится к таким вещам где-то даже с юмором. У него есть в коллекции и майки с его перечеркнутой фотографией. Были люди, которые кричали ему: "Уходи!" – а потом превозносили до небес.

Конечно, нас всех расстраивают последние результаты. Но в данной ситуации мы все должны объединиться. Легко болеть за команду, которая все время побеждает и берет титулы. Но в сложных обстоятельствах такая поддержка ценнее вдвойне. Она сейчас необходима ЦСКА, тем более когда есть объективные факторы, во многом объясняющие неудачи последних недель.

– Каков тогда кредит доверия Слуцкому?

– А назовите мне более успешного российского тренера за последние десять лет? Легче всего в такой ситуации найти крайнего. ЦСКА – это единое целое, одна семья. В данном случае вина лежит на всех. Другое дело, что человек, разбирающийся в футболе, видит, какие у нас сейчас кадровые проблемы и другие сложности… Мы все равно будем биться, стиснув зубы! Впадать в крайности, искать виноватого и публично наказывать – не наш метод. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Бабаева