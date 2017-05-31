Роман Бабаев: "ЦСКА ищет игрока в защиту и линию нападения"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" рассказал трансферных планах армейцев этим летом. Руководитель отметил, что красно-синие ищут защитника и нападающего.

– Летом ЦСКА купит кого-нибудь дороже миллиона евро?

– Не готов сейчас сказать. Работа ведется. Нам однозначно нужно укрепить команду с учетом того, что предстоит выступать в отборе Лиги чемпионов. Сейчас рано говорить о чем-то конкретном. Наша селекция будет зависеть от многих факторов.

– Какие позиции нужно усилить?

– В идеале – две. Пока без конкретики. Ищем игрока в защиту и линию нападения. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

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