Роман Бабаев: "Было больше борьбы, чем футбола"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча с "Зенитом" (0:0) отметил, что результатом удовлетворен. Руководитель отметил напряженный характер встречи.

– Всегда хочется большего, и игра была во многом определяющая с точки зрения дальнейшей борьбы за призовые места, – сказал Бабаев. – На мой взгляд, результат объективный. Обе команды бились. Было больше борьбы, чем футбола.

Хотя, конечно, более зрелищного футбола хотелось при таком количестве болельщиков на стадионе и у экранов телевизора, а насколько знаю, матч показывали в пятнадцати странах. Но, опять же, все объективно, потому что никто не хотел проиграть. В целом мы удовлетворены, вся борьба, надеюсь, впереди. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)