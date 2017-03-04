19:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роман Бабаев: "Было больше борьбы, чем футбола"

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча с "Зенитом" (0:0) отметил, что результатом удовлетворен. Руководитель отметил напряженный характер встречи.

– Всегда хочется большего, и игра была во многом определяющая с точки зрения дальнейшей борьбы за призовые места, – сказал Бабаев. – На мой взгляд, результат объективный. Обе команды бились. Было больше борьбы, чем футбола.

Хотя, конечно, более зрелищного футбола хотелось при таком количестве болельщиков на стадионе и у экранов телевизора, а насколько знаю, матч показывали в пятнадцати странах. Но, опять же, все объективно, потому что никто не хотел проиграть. В целом мы удовлетворены, вся борьба, надеюсь, впереди. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Der schwein

Кто сыпал постоянно песок Дзюбе под ноги ??? )))

19:49

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