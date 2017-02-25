Роман Асхабадзе: "Рубин" пытался подписать Миранчука только из-за российского паспорта"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе специально для "СЭ" оценил трансферную кампанию всех клубов премьер-лиги в зимнее окно. Он раскритиковал "Рубин" за недостаточно активную продажу футболистов, поставив казанцам три балла из пяти возможных.

– Такого раздутого штата, как у "Рубина" в первой части сезона, не было ни у одного из клубов премьер-лиги за последние годы, – сказал Асахабадзе. – И даже сейчас казанцы не смогли никого продать, а только отпустили тех, у кого закончился контракт, и раскидали нечасто игравших футболистов по арендам, попытавшись хоть как-то сэкономить на зарплатах и чуть-чуть компенсировать прежние затраты.

Усиления не произошло (хотя, опять же, обойма и так чересчур большая!), пытались подписать Миранчука, но, на мой взгляд, только из-за его российского паспорта. Словом, слабая активность в направлении "на выход", никакая – "на вход", и качественной такую селекционную работу не назовешь. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Роман Асхабадзе: "На "отлично" зимой на рынке не наработал никто"