Ролан Гусев: "Не верю, что Еременко применял допинг"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев недоумевает, за что хавбек армейского клуба и сборной Финляндии Роман Еременко был наказан 30-дневной дисквалификацией. По его словам, это большая потеря для красно-синих.

- Я, честно говоря, пребываю в недоумении. Что вообще происходит? Человека на месяц отстраняют от игр и ничего не объясняют! Как так? - воскликнул экс-хавбек ЦСКА.

- Появилась версия, что речь идет о допинге…

- Роман - настоявщий профессионал! Не верю, что Еременко мог применять запрещенные препараты. Ну не верю и все!

- Потеря Еременко станет для ЦСКА роковой?

- Большая потеря. В ЦСКА и без того короткая скамейка. Алану Дзагоеву будет тяжело…

- На шансах армейцев выйти из группы в Лиге чемпионов можно поставить крест?

- Да почему крест-то? Как же мы любим везде ставить кресты, чуть что случится. Надо все равно бороться. Вы же видели, с "Байером" сыграли на равных, с "Тоттенхэмом" немного не повезло. У нас ровная группа, со всеми можно бодаться. Нет же у нас в квартете ни "Барселоны", ни "Атлетико", ни "Реала" с "Баварией".

- Но в матчах с "Монако" не будет и Еременко…

- Конечно, это потеря. Но что вы предлагаете? Выйти на поле и сказать "сдаемся"? Нужно искать какие-то варианты. (Виталий АЙРАПЕТОВ)