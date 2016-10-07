Ролан Гусев: "Не верю, что Еременко применял допинг"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев недоумевает, за что хавбек армейского клуба и сборной Финляндии Роман Еременко был наказан 30-дневной дисквалификацией. По его словам, это большая потеря для красно-синих.
- Я, честно говоря, пребываю в недоумении. Что вообще происходит? Человека на месяц отстраняют от игр и ничего не объясняют! Как так? - воскликнул экс-хавбек ЦСКА.
- Появилась версия, что речь идет о допинге…
- Роман - настоявщий профессионал! Не верю, что Еременко мог применять запрещенные препараты. Ну не верю и все!
- Потеря Еременко станет для ЦСКА роковой?
- Большая потеря. В ЦСКА и без того короткая скамейка. Алану Дзагоеву будет тяжело…
- На шансах армейцев выйти из группы в Лиге чемпионов можно поставить крест?
- Да почему крест-то? Как же мы любим везде ставить кресты, чуть что случится. Надо все равно бороться. Вы же видели, с "Байером" сыграли на равных, с "Тоттенхэмом" немного не повезло. У нас ровная группа, со всеми можно бодаться. Нет же у нас в квартете ни "Барселоны", ни "Атлетико", ни "Реала" с "Баварией".
- Но в матчах с "Монако" не будет и Еременко…
- Конечно, это потеря. Но что вы предлагаете? Выйти на поле и сказать "сдаемся"? Нужно искать какие-то варианты. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
LTZ
Да скорее всего курнул чего и спалился на тупом каннабисе. Это вроде как и не допинг.
14:44
old grumbler
а ногой топнуть и спросить у УЕФА в связи с чем это - не судьба? Или озвучить причину ЦСКА стыдно? Как это так вашего игрока отстраняют без всяких разъяснений а ЦСКА молча вытирается и идет дальше как ни в чем не бывало. Зачем тогда играть в футбол если ваших лучших игроков у вас выбивают не объясняя причин а вы делаете вид что вас не поимели?
14:40
71
Пегас... все по делу сказал..
13:57
Супершвайни
Роланд)))
13:47
shpasic
сам придумал, сам не поверил. о чём это интервью?
13:38
PoweLL
30-матчевой?????????? СЭ, вы так людей до инфаркта доведете!
13:21
sadmur
Уже 30-матчевой О_0?!?!??!
13:19