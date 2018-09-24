Ролан Гусев: "Гончаренко - тренер с большой буквы!"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев в интервью "СЭ" отметил, что ждал худшего выступления от армейцев на старте сезона. Команда набрала 15 очков в 8-ми матчах. В воскресенье подопечные Виктора Гончаренко сыграли вничью со "Спартаком" (1:1).

– Гончаренко строит новую команду. Восемь туров позади. Главные выводы?

– Летом клуб покинула не просто группа футболистов, ушли почти все лидеры. Казалось, быстро подобрать им замену нереально. Я понимал, что впереди у ЦСКА тяжелейший сезон. Если честно, не ждал от него ничего хорошего. Но сейчас армейцы показывают такую игру, что Гончаренко можно только поаплодировать. Молодец! Это тренер с большой буквы.

– Даже так?

– Виктор Михайлович все делает правильно. Здорово мотивирует молодых игроков, которые прибавляют на глазах. Особенно Чалов, Чернов, Жамалетдинов. Перехвалить их не боюсь. Ребята адекватные, звездная болезнь им не грозит. А знаете, что самое главное?

– Что же?

– В ЦСКА прекрасная атмосфера. Никто не ноет, все спокойно, никаких скандалов. Игроки сосредоточены на футболе. Отсюда и результат. (Александр Кружков)

Полная версия интервью Ролана Гусева