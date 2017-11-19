Роберто Манчини: "К сожалению, сейчас в "Зените" только Паредес бьет издалека"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини назвал нелегким матч 17-го тура чемпионата России против "Тосно" (5:0). Он также добавил, что сейчас в составе питерцев только полузащитник Леандро Паредес бьет издалека.

– Это был нелегкий матч, – сказал Манчини. – Особенно в первом тайме. Подавляющее большинство команд, приезжающих к нам, преимущественно защищаются, поэтому мы вынуждены искать пространство, а это не так легко.

– Вам не кажется, что команде не хватает дальних ударов?

– К сожалению, на данный момент только Паредес бьет издалека. (Гоша ЧЕРНОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Тосно"