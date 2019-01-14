Роберт Мак: "Зенит" должен победить "Фенербахче" на выезде, чтобы дома играть с большей уверенностью"

Словацкий полузащитник "Зенита" Роберт Мак ответил на вопросы журналистов после прохождения медосмотра.

– Вы обсуждали жеребьевку Лиги Европы с вашим партнером по сборной Мартином Шкртелом? – вопрос Маку.

– Да, конечно. Мы играем вместе, здесь все знают его. Сейчас у "Фенербахче" в Турции не лучшие времена – по его словам, все сложно. Надеюсь, за предстоящий месяц мы наберем хорошую форму и проведем две классные игры.

– Шутили между собой на эту тему?

– Да, разумеется! Но я оставлю эти шутки при себе (смеется).

– Что скажете о "Фенербахче"?

– Это одна из сильнейших команд Турции, с отличными фанатами и стадионом. Играть с ней будет непросто – мы должны быть готовы на 100% и победить на выезде, чтобы дома играть с большей уверенностью. (Егор Бычков)