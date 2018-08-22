Роберт Мак: "Для "Зенита" важна каждая следующая игра - будь то Лига Европы или РПЛ"

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак на пресс-конференции перед завтрашним матчем раунда плей-офф Лиги Европы с "Мольде" рассказал о том, что сине-бело-голубые попытаются решить все вопросы в этом противостоянии в первом же матче.

- Нас ждёт игра Лига Европы, мы хотим закрепить успех в предыдущих играх. Мы сумели выйти из непростой ситуации и смогли отыграться с счета 0:4. Эту команду я не знаю очень хорошо, но раз прошли в этот раунд, то это непростой соперник. Но нам нужно отталкиваться от себя и думать о том, чтобы выйти в групповой этап Лиги Европы, - сказал Мак.

- В прошлом году вас отдали в аренду, не было опасений перед этим сезоном?

- Действительно, в прошлом сезоне я не играл за "Зенит". Но теперь я вернулся и по ходу предсезонки уже понимал, что хочу добиваться успехов с "Зенитом".

- Что важнее - Лига Европы или РПЛ?

- Для нас важна каждая следующая игра - будь то Лига Европы или чемпионат России. У нас самые высокие цели - добиться успеха во всех турнирах.

- Сейчас лето - как вам удобнее играть, при открой крыше на стадионе "Санкт-Петербург" или при закрытой?

- У нас есть возможность играть при этих двух вариантах, но мне непринципиально, как играть.

- Попытаетесь сразу решить все вопросы с "Мольде", ведь после второй игры будет игра со "Спартаком"?

- Конечно, мы попытаемся победить в первой игре. Но результат в таких противостояниях будет известен уже по итогам второго матча. Независимо от того, с каким счетом выиграть - 1:0, 2:0, 3:0. Конечно, мы хотим решить все вопросы в первой же игре.

Матч "Зенит" - "Мольде" пройдет завтра, 23 августа на стадионе "Санкт-Петербург". Начало в 19.00 по московскому времени. (Игорь НОВИКОВ)