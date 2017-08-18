Ринат Билялетдинов: "Семин выжимает из "Локомотива" максимум"

Бывший тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов отметил, что железнодорожники не смогут усилить игру в атаке. По его словам, даже млдлжые Артем Галаджан и Аршак Корян пока не готовы к матчам чемпионата.

– В нынешних условиях Семин выжимает максимум из имеющегося состава вопреки всему, что стряслось с командой в плане кадров, – приводят "Известия" слова Билялетдинов. – Что касается воспитанников – в частности, нападающих Артема Галаджана и Аршака Коряна, – невозможно безболезненно ввести их в основу в ходе сезона, когда от тебя требуют результата. Да, Галаджан имеет хорошую статистику в игре за "молодежку", но она не должна создавать ненужных иллюзий. По игровому времени в основе пока не могу судить об этом игроке. Можно раздать много эпитетов, но это не случай Александра Кержакова или Дмитрия Сычева, уже в юном возрасте показавших свой уровень во взрослом футболе. С Галаджаном ситуация сложнее, и для работы с ним нужно время. Есть опасность оказаться в капкане первичных впечатлений о молодом футболисте, считая, что он сразу может дать результат в основе. При этом "Локо" в начале сезона и так активно задействует Дмитрия Баринова, Михаила Лысова и Антона Миранчука, а брат последнего Алексей уже стал одним из лидеров команды.