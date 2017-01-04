18:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ринат Билялетдинов: "Не вижу весомых причин для ухода Миранчука"

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Бывший тренер "Локомотива" и "Рубина" Ринат Билялетдинов выразил уверенность, что хавбеку железнодорожников Алексею Миранчуку нет смысла уходить из клуба. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет "Рубин".

- "Локомотив" – клуб, который всегда ставит перед собой высокие цели, поэтому мне трудно понять разговоры о переходе Алексея. Если бы он играл мало, то можно было объяснить эту ситуацию. Но он все время выходит в стартовом составе, так что весомых причин для ухода из клуба я не вижу. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полностью интервью Билялетдинова

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ЮКИ

у птушника совсем со зрением плохо!даже не заметил,как Р. развалил!

18:14

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