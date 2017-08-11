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Ринат Билялетдинов: "Честно говоря, смотреть матч "Рубин" - "Локомотив" было тяжеловато"


Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов в интервью "СЭ" заявил, что "Локомотиву" повезло в в матче 5-го тура чемпионата России против казанской команды (1:1). По его мнению, главный тренер железнодорожников Юрий Семин выжимает максимум из команды.

– Будем откровенны – в концовке "Локомотиву" повезло, - отметил Билялетдинов. - Честно говоря, смотреть этот матч было тяжеловато. Я прекрасно понимал, что Бердыев и Семин, два опытнейших тренера, не откажутся от своих козырей – "автобусного" футбола, игры на результат. Вдобавок у "Локомотива" беда с нападением. Фернандеша и Алексея Миранчука игроки "Рубина" сразу накрывали, а других остроатакующих игроков в распоряжении Семина нет. При таком раскладе на что остается надежда?

– На что же?

– На "стандарты" да удачный отскок. Та же проблема, что у ЦСКА. Кстати, победный гол в ворота "Тосно" Дзагоев забил именно после отскока.

– Из этого состава Семин выжимает максимум?

– Да. Все ровно, надежно, без провалов. Однако зрелищный футбол не получается, опасных моментов почти нет. Напряжение, конечно, тоже приковывает внимание, но хочется большего.

Полностью интервью Билялетдинова

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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