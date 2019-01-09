Ригони объявил, что возвращается в "Зенит"

Аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони подтвердил в Инстаграме свое возвращение в "Зенит".

Первую половину сезона 25-летний футболист провел в аренде в "Аталанте". В составе команды из Бергамо игрок принял участие в 12 матчах (5 из них он начал в основном составе), в которых забил три гола. Ранее в СМИ уже проходила информация, согласно которой "Зенит" готов был досрочно вернуть Ригони из аренды, заплатив определенную сумму.

Ригони перешел в стан сине-бело-голубых летом 2017 года из аргентинского "Индепендьенте". Сумма трансфера составила 9 миллионов евро. Контракт Ригони с питерским клубом рассчитан до лета 2021 года.