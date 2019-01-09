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Ригони объявил, что возвращается в "Зенит"

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Аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони подтвердил в Инстаграме свое возвращение в "Зенит". 

Первую половину сезона 25-летний футболист провел в аренде в "Аталанте". В составе команды из Бергамо игрок принял участие в 12 матчах (5 из них он начал в основном составе), в которых забил три гола. Ранее в СМИ уже проходила информация, согласно которой "Зенит" готов был досрочно вернуть Ригони из аренды, заплатив определенную сумму. 

Ригони перешел в стан сине-бело-голубых летом 2017 года из аргентинского "Индепендьенте". Сумма трансфера составила 9 миллионов евро. Контракт Ригони с питерским клубом рассчитан до лета 2021 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💙🦁 @zenit_spb

Публикация от Emi Rigoni (@emirigoniok) 9 Янв 2019 в 6:29 PST

 

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