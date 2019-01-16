РФС: Дюков – единственный кандидат в президенты, Федун, Гинер и еще 18 кандидатов в исполком

РФС на своем официальном сайте опубликовал список кандидатов на пост президента организации, а также кандидатов в состав исполкома РФС. Кандидат в президенты всего один – Александр Дюков, который был видвинут 63 организациями – членами РФС.

Отметим, что выборы по четырем оставшимся местам в исполкоме РФС по Единому списку кандидатов перенесены на следующую Конференцию РФС в связи с отсутствием зарегистрированных исполкомом РФС кандидатов от соответствующих членов РФС. Настоящий итоговый список кандидатов на пост президента РФС и в состав исполкома РФС будет доведен до сведения членов РФС, а также будет направлен в ФИФА И УЕФА.

Список кандидатов в исполком выглядит следующим образом:

Прядкин Сергей Геннадьевич (руководитель лиги)

Ефремов Игорь Викторович (руководитель лиги)

Соколов Андрей Илларионович (руководитель лиги)

Алиев Эмиль Гуметович (руководитель лиги)

Галицкий Сергей Николаевич (представитель клубов высшего дивизиона)

Гинер Евгений Леннорович (представитель клубов высшего дивизиона)

Федун Леонид Арнольдович (представитель клубов высшего дивизиона)

Анохин Сергей Вячеславович (представитель РОО МФФ)

Афанасьев Владимир Иванович (представитель МРО)

Бочкарев Михаил Александрович (представитель МРО)

Евтушенко Владимир Петрович (представитель МРО)

Ибрагимов Лом-Али Хусаинович (представитель МРО)

Крысин Владимир Вячеславович (представитель МРО)

Комаров Алексей Александрович (представитель МРО)

Симонян Никита Погосович (представитель РОО ФФММ)

Турчак Анатолий Александрович (представитель МРО)

Шох Рохус Рохусович (представитель МРО)

Гершкович Михаил Данилович (представитель от члена РФС, представляющего тренеров)

Зотов Александр Александрович (представитель от члена РФС, представляющего футболистов)

Мирзоян Александр Багратович (представитель от члена РФС, представляющего ветеранов отечественного футбола)