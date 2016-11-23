Решение об участии Тошича и Ионова в матче с "Рубином" ЦСКА примет в день игры

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил, что решение об участии хавбеков Зорана Тошича и Алексея Ионова в матче 15-го тура чемпионата России против "Рубина" будет принято непосредственно перед игрой. Тошич пропустил игру 14-го тура с "Арсеналом" (1:0) и вчерашний поединок Лиги чемпионов против "Байера" (1:1). В последней встрече Ионов также не смог сыграть.

- Тошич приехал из сборной в расположение клуба с травмой спины, - цитирует ТАСС Керимова. - Поэтому пришлось снять его с игры в Туле и с "Байером", решили поберечь игрока. Пока он работает по индивидуальному плану, решение о его участии в ближайшем матче будем принимать в день игры с "Рубином".

После игры с "Арсеналом" Ионов пожаловался на боли в области коленных суставов, у него небольшая травма колена. После дополнительного обследования приняли решение дать небольшую паузу игроку. Он сейчас проходит курс лечения на нашей базе. Надеемся, что к предстоящей игре с "Рубином" он восстановится, но решение о его участии будет приниматься непосредственно перед матчем.

В текущем сезоне на счету Тошича 11 матчей, 1 гол и 2 передачи в чемпионате России. Ионов принял участие в 14 поединках и отметился 1 голевым пасом.