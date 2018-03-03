Решение об участии Ари и Фарфана в игре со "Спартаком" будет принято в день матча

По информации "СЭ", выход на поле форвардов "Локомотива" Ари и Джефферсона Фарфана во встрече против "Спартака" находится под вопросом.

У обоих футболистов микроповреждения, которые могут помешать им сыграть в дерби. Решение об их участии в ключевом матче весенней стадии чемпионата России будет принято в воскресенье. (Вячеслав КОРОТКИН)

Матч "Локомотив" – "Спартак" состоится в воскресенье, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Ари: "Пора повторить хет-трик в ворота "Спартака"!" //

Юрий Семин: "Фарфан готовится сыграть со "Спартаком"