21:00 3 марта | Футбол — РФПЛ

Решение об участии Ари и Фарфана в игре со "Спартаком" будет принято в день матча

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По информации "СЭ", выход на поле форвардов "Локомотива" Ари и Джефферсона Фарфана во встрече против "Спартака" находится под вопросом.

У обоих футболистов микроповреждения, которые могут помешать им сыграть в дерби. Решение об их участии в ключевом матче весенней стадии чемпионата России будет принято в воскресенье. (Вячеслав КОРОТКИН)

Матч "Локомотив" – "Спартак" состоится в воскресенье, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Ари: "Пора повторить хет-трик в ворота "Спартака"!" //
Юрий Семин: "Фарфан готовится сыграть со "Спартаком"

Локомотив М - Спартак М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Kot, kotoryi

маскируется Палыч :)

23:22 3 марта

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