Рашид Рахимов: "Терек" хотел уйти на зимний перерыв на мажорной ноте"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после гостевого поражения в матче 17-го тура чемпионата России от "Локомотива" (0:2) отметил, что в эпизоде с ошибкой, приведшей ко второму голу, ответственность несет вся команда. Специалист также обратил внимание на то, что доволен позицией, которую "Терек" занимает перед зимним перерывом в чемпионате.

- В раздевалке я сказал несколько слов о самом матче и подвел итоги первой части сезона, - сказал Рахимов в эфире телеканала "Наш футбол". - Определенные опасения перед матчем были, потому что мы играли через два дня на третий. Плюс ко всему мы первый раз играли в минусовую погоду. Было видно, что игроки "задохнулись" и сразу же получили гол. Во втором тайме допустили грубую ошибку и пропустили второй.

Нет ошибок одного или двух игроков, есть ошибки команды. Так что за второй пропущенный мяч ответственность несут все. Не думаю, что на этом моменте нужно зацикливаться, такое случается. Нужно просто продолжать дальше играть.

Я поблагодарил игроков за качественную работу в первой части сезона. Хотели уйти на перерыв с большим количеством очков. Позиция, на которой находится "Терек", неплохая. Будем совершенствовать игру в межсезонье, нужно исправлять ошибки. Вижу, как команда переживает. Все сегодня хотели уйти на перерыв на мажорной ноте. Надеюсь, зимой мы проведем хорошую работу.

После 17 туров чемпионата России "Терек" занимает 4-е место, имея в активе 28 очков. "Краснодару", который располагается в турнирной таблице чемпионата России на пятой позиции с 27 очками, завтра предстоит сыграть против "Крыльев Советов".