Прядкин проголосовал за Чалова при выборе лучшего молодого игрока года, Чебан - за Баринова

Президент РФПЛ Сергей Прядкин в анкете национальной премии "Первая пятёрка" отдал первое место нападающему ЦСКА Федору Чалову, второе – форварду "Рубина" Рифату Жемалетдинову, третье – полузащитнику "Анжи" Аязу Гулиеву, информирует пресс-служба Детской футбольной лиги (ДФЛ). Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан главным претендентом на премию назвал хавбека "Локомотива" Дмитрия Баринова. На второй строчке у Чебана – полузащитник "Ростова" Александр Зуев, на третьей – Федор Чалов.

На звание лучшего молодого футболиста уходящего года также претендует полузащитник "Уфы" Иван Обляков.