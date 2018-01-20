14:28 | Футбол — РФПЛ

Промес - Трахтенбергу: "С днем рождения, брат!"

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Форвард "Спартака" Квинси Промес в своем Инстаграме опубликовал видео с поздравлением директора департамента красно-белых по связям с общественностью Леонида Трахтенберга. Напомним, что известному журналисту сегодня исполняется 70 лет.

"С днем рождения, брат!", – говорит Промес.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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hhh.14170

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

16:48

Мастер_Шифу

Как то не очень по отношению к 70 летнему человеку. Вспомнилась фраза из фильма Брат)) "Не брат ты мне............"

14:41

Ж и в о й

Почему-то вспомнился Рома Трахтенберг, царствие ему небесное...

14:32

баламошка

Братуха жжёт)

14:32