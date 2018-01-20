Промес - Трахтенбергу: "С днем рождения, брат!"

Форвард "Спартака" Квинси Промес в своем Инстаграме опубликовал видео с поздравлением директора департамента красно-белых по связям с общественностью Леонида Трахтенберга. Напомним, что известному журналисту сегодня исполняется 70 лет.
"С днем рождения, брат!", – говорит Промес.
Квинси Промес поздравляет Леонида Трахтенберга с 70-летием 🔥🔥 pic.twitter.com/vs9uZZ5lJd– СЭ Спартак (@spartak_se) 20 января 2018 г.
hhh.14170
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
16:48
Мастер_Шифу
Как то не очень по отношению к 70 летнему человеку. Вспомнилась фраза из фильма Брат)) "Не брат ты мне............"
14:41
Ж и в о й
Почему-то вспомнился Рома Трахтенберг, царствие ему небесное...
14:32
баламошка
Братуха жжёт)
14:32