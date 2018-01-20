Промес - Трахтенбергу: "С днем рождения, брат!"

Форвард "Спартака" Квинси Промес в своем Инстаграме опубликовал видео с поздравлением директора департамента красно-белых по связям с общественностью Леонида Трахтенберга. Напомним, что известному журналисту сегодня исполняется 70 лет.

"С днем рождения, брат!", – говорит Промес.