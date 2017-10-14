Проход, удар и гол. Сумасшедший мяч Ташаева

Полузащитник "Динамо" Александр Ташаев на 78-й минуте домашнего матча 13-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" удвоил преимущество бело-голубых - 2:0. Хавбек совершил проход по левому флангу через всю половину поля соперника, сместился в центр и нанес мощный удар под перекладину - вратарь дальневосточников Александр Довбня не смог выручить свою команду.

Отметим, что в первом тайме Ташаев стал автором результативной передачи на Алексея Козлова. Удар защитника прервал безголевую серию столичной команды, которая насчитывала 453 минуты (без учета компенсированного времени). Игра с хабаровским клубом - первая для бело-голубых после отставки с поста главного тренера Юрия Калитвинцева и назначения Дмитрия Хохлова.

Текстовая трансляция матча "Динамо" - "СКА-Хабаровск"