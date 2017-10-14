"Динамо" забило впервые с августа

"Динамо" открыло счет в матче 13-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". Автором гола стал Алексей Козлов, поразивший ворота Александра Довбни на 18-й минуте встречи.

Для бело-голубых этот гол стал первым за почти 2 месяца - они не могли поразить ворота соперников 453 минуты (без учета добавленного времени). Предыдущий мяч столичная команда забила 20 августа в матче 7-го тура национального первенства против "Уфы" (1:1).

Текстовая трансляция матча "Динамо" - "СКА-Хабаровск"