"Динамо" забило впервые с августа

"Динамо" открыло счет в матче 13-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". Автором гола стал Алексей Козлов, поразивший ворота Александра Довбни на 18-й минуте встречи.
Для бело-голубых этот гол стал первым за почти 2 месяца - они не могли поразить ворота соперников 453 минуты (без учета добавленного времени). Предыдущий мяч столичная команда забила 20 августа в матче 7-го тура национального первенства против "Уфы" (1:1).
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCDM_official#НашФутбол #РФПЛ. 13-й тур. #ДинамоСКА 1:0 18' Алексей Козлов pic.twitter.com/Mjlk6PxXjR– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 14 октября 2017 г.