Президент "Урала" назвал слухами информацию о переходе Бикфалви в ЦСКА

Президент "Урала" Григорий Иванов назвал слухами информацию о переговорах с ЦСКА по поводу трансфера в армейскую команды 30-летнего полузащитника Эрика Бикфалви.

– Бикфалви может перейти в ЦСКА? Мало ли что пишут. Не знаю ничего об этом, наверное – слухи, – сказал Иванов.

В то же время агент футболиста Даниаэль Драгош допустил, что его клиент может перебраться в Москву.

– У Эрика контракт с "Уралом", он является игроком этой команды. По поводу ЦСКА могу сказать, что все может быть. Пока, возможно, идет обсуждение между клубами насчет Эрика, – сказал Драгош.

Контракт Бикфалви с "Уралом" действует до лета 2019 года. В текущем сезоне он провел 4 матча и забил 2 мяча. (Игорь НОВИКОВ)​