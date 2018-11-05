Президент "Кайрата": "Кокорина и Мамаева мы в команду не возьмем"

Президент "Кайрата" Кайрат Боранбаев отметил, что не хотел бы видеть в своей команде футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, намекнув на их сложный характер. Оба игрока находятся под стражей в СИЗО. Сейчас идет разбирательство по делу об избиении двух человек в Москве.

- Нет, Мамаева и Кокорина мы в команду не возьмем. У нас прописаны критерии отбора футболистов, начиная с детей от 14 лет, - заявил Боранбаев в интервью ютуб-каналу "КраСава". - Три пункта, по которым отбираем игроков, – это скорость, мышление футбольное и характер