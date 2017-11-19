Понтус Вернблум: "Буду рассказывать своим внукам про такие ужасные погодные условия!"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум после матча 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (4:2) рассказал о том, что игра проходила при ужасных погодных условиях. По его словам, на месте болельщиков он не пошел бы на стадион поддерживать команду. Напомним, что во время встречи в Хабаровске было примерно минус 16.

– Мы играли очень хорошо, - цитирует пресс-служба ЦСКА Вернблума. - Единственное – допустили ошибки, дали соперникам шанс проводить атаки, и они реализовали свои возможности. Но мы смогли перестроиться и забили сами.

– Ты швед, скандинав. Может, всегда играть при такой погоде, чтобы ты забивал по два гола?

– Без сомнений, буду рассказывать своим внукам про такие ужасные погодные условия! Конечно, это был из ряда вон выходящий матч. В футбол в такую погоду не играют. Это позитивный опыт для меня, но даже будучи скандинавом, я не готов постоянно играть в таких условиях!

– Вы вообще поняли, где находитесь? Длинный перелёт, Дальний Восток, семь часов разницы с Москвой…

– Это был забавный опыт для нас, играли в 12 часов, когда должен быть день, а на улице вечер. Все чувства были смешанными. Но такой опыт полезен.

– Как тебе атмосфера в Хабаровске?

– Я бы сам никогда не пошел на стадион в такую погоду! Но люди пришли, их было достаточно много. Это мужественные люди! Приятно, что они пришли. Нашим болельщикам большая благодарность, мы их видели и слышали.