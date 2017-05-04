Полузащитник "Амкара" Йовичич дисквалифицирован на 2 матча

КДК РФС принял решение дисквалифицировать полузащитника "Амкара" Бранко Йовичича на 2 матча. Такое наказание хавбек понес за полученную красную карточку за фол на Хорене Байрамяне в матче 26-го тура чемпионата России, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– На 12-й минуте болельщики "Ростова" зажгли дымовую шашку, было большое задымление, но матч не останавливался. Штраф 25 тысяч рублей. – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. – Игрок "Амкара" Йовичич дисквалифицирован на 2 матча.