15:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Полузащитник "Амкара" Йовичич дисквалифицирован на 2 матча

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КДК РФС принял решение дисквалифицировать полузащитника "Амкара" Бранко Йовичича на 2 матча. Такое наказание хавбек понес за полученную красную карточку за фол на Хорене Байрамяне в матче 26-го тура чемпионата России, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– На 12-й минуте болельщики "Ростова" зажгли дымовую шашку, было большое задымление, но матч не останавливался. Штраф 25 тысяч рублей. – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. – Игрок "Амкара" Йовичич дисквалифицирован на 2 матча.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Капитан Цубаса

это заговор, теперь он пропустит игру со Спартаком, админресурс в действии xDD

16:38