Полиция не зафиксировала серьезных правонарушений на матче "Спартак"- "Локомотив"

Матч 7-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом" (3:4) прошел без нарушений. Правопорядок обеспечивали полицейские и бойцы Росгвардии.

- Столичные полицейские во взаимодействии с бойцами Росгвардии и членами добровольной народной дружины обеспечили охрану общественного порядка в ходе подготовки и проведения футбольного матча между командами "Спартак" - "Локомотив", - цитирует "Интерфакс" сотрудника пресс-службы столичной полиции. - Благодаря оперативным и слаженным действиям стражей порядка серьезных правонарушений не допущено.