Почему Каррера заменил Промеса и кто будет бить следующий пенальти "Спартака"? Отвечает тренер

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в домашнем матче 22-го тура чемпионата России над "СКА-Хабаровск" (1:0) подчеркнул: нападающий Квинси Промес провел хорошую игру. В этой встрече 26-летний голландец не забил пенальти.

– Кто подойдет к точке, когда в следующий раз будет назначен пенальти?

– Пенальти будет бить Квинси. Он больше всех радовался голу Фернанду. Для меня важна игра всей команды. Если ее нет, один в поле не воин.

– Вы решили заменить Промеса, подозвав Рошу, когда Квинси в очередной раз промахнулся. Чем продиктована замена?

– Промес провел хорошую игру, и я заменил его не из-за того, что он не забил пенальти или промахнулся в каком-то другом эпизоде. Я просто поставил Рошу в надежде, что он, будучи более свежим игроком, изменит что-то. Замена – это не наказание игрока. Она делается на благо команды.

– В этом сезоне РФПЛ Промес ни разу до матча со СКА не был заменен. В двух последних матчах он смотрелся не так ярко. Что с ним происходит?

– Порой нападающие переживают подобные моменты. Не оцениваю Квинси и других игроков только по тому, забивают они или нет. А оцениваю их, исходя из того, что они делают для команды на поле. (Игорь РАБИНЕР)