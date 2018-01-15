Плющенко предложил понизить зарплаты российским футболистам до 30 тысяч

Посол чемпионата мира по футболу в России, двукратный Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что футболистам стоит понизить зарплаты до 30 тысяч рублей. По его мнению, это поможет игрокам лучше выступать.

– У России в футболе все впереди. У нас есть хорошие игроки. Но предлагаю сделать им поменьше зарплаты, и тогда все заиграют еще лучше, – сказал Плющенко. – Минимальный прожиточный минимум в России – 11 тысяч рублей. Надо им сделать зарплаты в размере 30 тысяч, почему нет? Забил гол – получил бонус. (Павел ГУРЕВИЧ)

Долги "Рубина". Потому что зарплаты - безумные