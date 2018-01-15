Плющенко предложил понизить зарплаты российским футболистам до 30 тысяч

Посол чемпионата мира по футболу в России, двукратный Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что футболистам стоит понизить зарплаты до 30 тысяч рублей. По его мнению, это поможет игрокам лучше выступать.
– У России в футболе все впереди. У нас есть хорошие игроки. Но предлагаю сделать им поменьше зарплаты, и тогда все заиграют еще лучше, – сказал Плющенко. – Минимальный прожиточный минимум в России – 11 тысяч рублей. Надо им сделать зарплаты в размере 30 тысяч, почему нет? Забил гол – получил бонус. (Павел ГУРЕВИЧ)
ненавижу_Мойшу_Каца
Был свидетелем, как Плющенко в начале 2000-ных покупал в одном известном автосалоне ("Gregorys Cars") новый автомобиль. Не Ладу, не Волгу, не Таврию, а Maserati более, чем за пол-миллиона долларов. Чуть позже - спортивный Mercedes за такие же деньги. А всего у него в гараже в какой-то момент было аж 7 спортивных "заряженных" автомобилей. Потому что "заслужил" и "заработал" !! )) А футболерам - не хрен на Феррарях и Ламбиках раскатывать, сводить девчонок с ума. Пускай Лады покупают... )
16:24
elisei
Ув. Vamphyri, сравните состояние Плющенко и Кокорина и ужаснетесь какой-же "бедный" Плющенко?
15:11
elisei
Футболисты очень много получают, это верно. Но, Плющенко то за что деньги получал и получает? Так называемым фигуристам надо не только ни платить деньги, но и брать еще с них за амортизацию льда. Фигурное катание подобно охоте - хобби. За охоту на зверя охотники покупают лицензию, а фигуристы за амортизацию льда - нет. Фигурное катание такой же спорт как игра в подкидного дурака.
15:08
Vamphyri
Сказал Плющенко, который с марта 2014-го по март 2017-го года получал от государства вполне приличное финансирование как член сборной России по Фигурному катанию, нигде вообще не выступая. Напоминаю так, на всякий случай, что он двухкратный олимпийский, трехкратный мира, и семикратный Европы. Это не считая ещё кучи серебряных и бронзовых наград. Заслужил. Тем более это приличное финансирование за год - как зарплата условного Кокорина дня за три. Можно сколько угодно пыхтеть про его глупость и жадность, но он выдающийся гениальный фигурист. Наше же футболеры, в своей абсолютной массе, на международном уровне не выиграли НИЧЕГО.
15:07
WildCat-2k
Дурак, оой дураак!!!
13:30
igorx70
Верно-Ковтун в 2014 чемпион России,лучший российский фигурист того времени.
13:30
gfhxpfbd7406
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok
13:03
индеец_Джо
Популизмус рулит.
13:00
igorx70
Плющенко в десятки раз гнуснее любого российского футболиста.
12:59
streletc1783
Депутатов лишить неприкосновенности и зарплату не выше прожиточного минимума и тд и тп.Только это всё слова!Убивший дракона сам становится драконом.
12:34
Millwall82
А не офигел ли он? Сам с детишек за одну тренировку обирает на 1 к д за 40 минут, с одного(!!)
12:33
shpasic
"перспективнейший Ковтун" - это очень смешно))
12:32
igorx70
Плющенко?Эта ука,которая 6 лет сосала российский бюджет,обещая в пенсионном возрасте на двух подряд Олимпиадах "кааак прыгнуть" и выкинувшего из олимпийской сборной перспективнейшего Ковтуна,попутно сломав тому всю спортивную карьеру.Ему первому надо заткнуться о деньгах.О школе Плющенко по сбору денег с родителей я вообще молчу...
12:22
shpasic
кстати, а почему бы и депутатам зарплаты не понизить до прожиточного минимума - будут лучше работать.
12:09
LOKO-L68
И это говорит бессеребренник Плющенко, который оббирает детей за свои тренировки....
12:06
Beard
Правильно!А вратарям - пропустил,штраф!Будем иметь 11 нападающих,иначе как на коммуналку заработать!Сразу видно -не Валуев.Интересно,что он по поводу зарплаты Министра изрёк?
11:57
Don
Slim Taller, ты про Белоруссию?) Согласен) На одном Батьке далеко не уедешь, когда есть такие как ты)
11:52
Slim Taller
Какие же они тупые.Дебилизация в стране видна невооружённым глазом.
11:43
shpasic
для "государственных" клубов - пожалуйста. а в частных уже хозяин сам пусть решает.
11:33
Smash.
Вратари однозначно поддержат данный тезис. А полное интервью с этим клованом где можно почитать? Чую, там веселуха.
11:26
BlackKnight
Сказал Плющенко, который с марта 2014-го по март 2017-го года получал от государства вполне приличное финансирование как член сборной России по Фигурному катанию, нигде вообще не выступая.
11:22
Очень плохой мальчик
Это гениально.
11:21