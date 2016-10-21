19:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Первый пенальти "Арсенал" забил только с пятой попытки

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За время выступления "Арсенала" в премьер-лиге в ворота его соперников было назначено пять пенальти. Четырежды игроки тульского клуба проигрывали дуэль вратарям соперника (причем дважды Александру Беленову), и только в самарском Фелисио Форбс наконец отметился точным ударом. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Арсенал"

Дата

Игрок

Соперник

Вратарь

Исход

Счет

30.08.2014

Александр КУТЬИН

Кубань (д)

Александр БЕЛЕНОВ

Вратарь

0:1

03.11.2014

Лукаш ТЕСАК

Торпедо (г)

Юрий ЖЕВНОВ

Вратарь

1:0

04.05.2015

Владимир КОРЫТЬКО

Краснодар (д)

Андрей ДИКАНЬ

Вратарь

0:3

14.08.2016

Кантемир БЕРХАМОВ

Анжи (г)

Александр БЕЛЕНОВ

Вратарь

0:1

21.10.2016

Фелисио ФОРБС

Кр.Советов (г)

Давид ЛОРИЯ

Гол

?
0
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