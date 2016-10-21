Первый пенальти "Арсенал" забил только с пятой попытки

За время выступления "Арсенала" в премьер-лиге в ворота его соперников было назначено пять пенальти. Четырежды игроки тульского клуба проигрывали дуэль вратарям соперника (причем дважды Александру Беленову), и только в самарском Фелисио Форбс наконец отметился точным ударом. (Кирилл БУРДАКОВ)
Трансляция матча "Крылья Советов" - "Арсенал"
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Вратарь
|
Исход
|
Счет
|
30.08.2014
|
Александр КУТЬИН
|
Кубань (д)
|
Александр БЕЛЕНОВ
|
Вратарь
|
0:1
|
03.11.2014
|
Лукаш ТЕСАК
|
Торпедо (г)
|
Юрий ЖЕВНОВ
|
Вратарь
|
1:0
|
04.05.2015
|
Владимир КОРЫТЬКО
|
Краснодар (д)
|
Андрей ДИКАНЬ
|
Вратарь
|
0:3
|
14.08.2016
|
Кантемир БЕРХАМОВ
|
Анжи (г)
|
Александр БЕЛЕНОВ
|
Вратарь
|
0:1
|
21.10.2016
|
Фелисио ФОРБС
|
Кр.Советов (г)
|
Давид ЛОРИЯ
|
Гол
|
?