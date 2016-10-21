Первый пенальти "Арсенал" забил только с пятой попытки

За время выступления "Арсенала" в премьер-лиге в ворота его соперников было назначено пять пенальти. Четырежды игроки тульского клуба проигрывали дуэль вратарям соперника (причем дважды Александру Беленову), и только в самарском Фелисио Форбс наконец отметился точным ударом. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Арсенал"