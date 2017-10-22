Перфоманс фанатов ЦСКА во время матча с "Зенитом". Фото

Болельщики ЦСКА перед матчем 14-го тура чемпионата России против "Зенита" устроили перфоманс на трибунах. Фанаты вывесили ленты традиционных для армейцев цветов – красного и синего.
Спустя несколько минут после начала встречи они закидали ворота и штрафную площадь Игоря Акинфеева туалетной бумагой. Сотрудникам стадиона потребовалось некоторое время, чтобы убрать ее с поля – армейцы провели эти минуты в атаке.
Трансляция матча ЦСКА – "Зенит"
Лент вам в ленту pic.twitter.com/uMDA6RCFVj– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 22 октября 2017 г.
Закидали Ворота Игоря бумагой. Свои же pic.twitter.com/T45mimtoA9– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 22 октября 2017 г.
Спешно убирают pic.twitter.com/BQ7TvzPr3o– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 22 октября 2017 г.