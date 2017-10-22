Перфоманс фанатов ЦСКА во время матча с "Зенитом". Фото

Болельщики ЦСКА перед матчем 14-го тура чемпионата России против "Зенита" устроили перфоманс на трибунах. Фанаты вывесили ленты традиционных для армейцев цветов – красного и синего.

Спустя несколько минут после начала встречи они закидали ворота и штрафную площадь Игоря Акинфеева туалетной бумагой. Сотрудникам стадиона потребовалось некоторое время, чтобы убрать ее с поля – армейцы провели эти минуты в атаке.

Трансляция матча ЦСКА – "Зенит"