16:40 | Футбол — РФПЛ

Перфоманс фанатов ЦСКА во время матча с "Зенитом". Фото


Болельщики ЦСКА перед матчем 14-го тура чемпионата России против "Зенита" устроили перфоманс на трибунах. Фанаты вывесили ленты традиционных для армейцев цветов – красного и синего.

Спустя несколько минут после начала встречи они закидали ворота и штрафную площадь Игоря Акинфеева туалетной бумагой. Сотрудникам стадиона потребовалось некоторое время, чтобы убрать ее с поля – армейцы провели эти минуты в атаке.

Трансляция матча ЦСКА – "Зенит"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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