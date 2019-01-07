Переходящий в "Краснодар" Олссон попрощался с АИК

Шведский полузащитник Кристоффер Олссон попрощался с клубом АИК, в котором дебютировал в 2017 году и провел 77 матчей. Ранее "Краснодар" объявил о согласовании с 23-летним шведом контракта.

– Я провел два фантастических года в АИК и за это время очень сильно вырос как в футбольном, так и в человеческом плане, – цитирует официальный сайт шведского клуба Олссона. – Не знаю, что может быть лучше победы в чемпионате. Всегда буду невероятно благодарен за возможности, которые получил в АИК, за всю любовь, которую получал от клуба, болельщиков, игроков и руководителей. Большое спасибо.