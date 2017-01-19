Переход Боли из "Анжи" в "Аль-Айн" сорвался

"Аль-Айн" отказался приобретать нападающего "Анжи" Янника Боли, сообщает официальный сайт эмиратского клуба. Руководство объяснило это завышенными требованиями россиян и самого футболиста, которые не были согласованы изначально.

Напомним, 29-летний француз ивуарийского происхождения уже успел пройти медицинское обследование в ОАЭ.

В этом сезоне Боли провел 11 матчей и забил 2 гола в премьер-лиге. В декабре "Анжи" объявил о продаже ведущих футболистов в связи со сменой "вектора развития". Ранее сообщалось об интересе к Боли со стороны ЦСКА.