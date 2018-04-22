Передня - о вылете "СКА-Хабаровск" из РФПЛ: "Сейчас цель – восстановить команду и готовиться к матчу с "Уфой""

главный тренер "СКА-Хабаровск" Сергей Передня назвал поражение в матче 27-го тура чемпионата России от "Динамо" (0:1) незаслуженным. Специалист добавил, что футболистам его клуба не хватило одного точного удара.

– Команда вышла агрессивно, хорошо играли в атаке с самого начала, – сказал в эфире телеканала "Наш Футбол" Передня. – Не хватило одного точного удара. "Динамо" забило первым, это подкосило. Если бы сначала мяч в ворота отправили мы, то довели бы игру до конца в нашу пользу. А так, при первой острой атаке "Динамо" вышло вперед и сделало матч. Считаю, что незаслуженно проиграли сегодня.

Замены в этом мачте были вызваны усилением атак. Сейчас цель – восстановить команду и готовиться к матчу с "Уфой".

Напомним, что "СКА-Хабаровск" стал первой командой, вылетевшей из РФПЛ в текущем сезоне.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Динамо"