Педро Роша - в стартовом составе "Спартака" на матч против "Тосно"

Стали известны стартовые составы "Тосно" и "Спартака" на матч 10-го тура чемпионата России. С первых минут на поле появится нападающий Педро Роша, который впервые попал в "старт" красно-белых. Ранее он появился на поле во встрече 9-го тура против "Рубина" (1:0) на 88-й минуте.

"Тосно": Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Палиенко, Мирзов, Казаев, Нуну Роша, Полетанович, Заболотный.

Запасные: Опарин, Лукичев, Сухарев, Буйволов, Абазов, Быстров, Мухаметшин, Трошечкин, Андерсон Карвалью, Труич, Марков.

"Спартак": Ребров, Кутепов, Джикия, Тигиев, Таски, Петкович, Самедов, Фернанду, Пашалич, Луиз Адриану, Педро Роша.

Запасные: Селихов, Максименко, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Щербаков, Самсонов, Попов, Бакаев, Промес.

Встреча начнется в 13.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.