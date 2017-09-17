Педро Роша - в стартовом составе "Спартака" на матч против "Тосно"

Стали известны стартовые составы "Тосно" и "Спартака" на матч 10-го тура чемпионата России. С первых минут на поле появится нападающий Педро Роша, который впервые попал в "старт" красно-белых. Ранее он появился на поле во встрече 9-го тура против "Рубина" (1:0) на 88-й минуте.
"Тосно": Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Палиенко, Мирзов, Казаев, Нуну Роша, Полетанович, Заболотный.
Запасные: Опарин, Лукичев, Сухарев, Буйволов, Абазов, Быстров, Мухаметшин, Трошечкин, Андерсон Карвалью, Труич, Марков.
"Спартак": Ребров, Кутепов, Джикия, Тигиев, Таски, Петкович, Самедов, Фернанду, Пашалич, Луиз Адриану, Педро Роша.
Запасные: Селихов, Максименко, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Щербаков, Самсонов, Попов, Бакаев, Промес.
Встреча начнется в 13.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.
shpasic
две Роши.
12:21
Вятчеславик, ромбик в моём сердц
это называется ротация состава.
12:18
Вятчеславик, ромбик в моём сердц
12:17
Вятчеславик, ромбик в моём сердц
это называется ротация состава. промес на лавке говорит о том, что с Кубанью будет играть основа, и Спартак сделает упор на кубок.
12:17
shpasic
вот и Комбаров с Ещенко присели. а Промес до сих показывает, что у него травма?
12:11