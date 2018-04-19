Павел Погребняк: "О завершении карьеры не думаю. Еще поиграем"

Нападающий "Тосно" Павел Погребняк подтвердил "СЭ", что ему придется перенести операцию по поводу разрыва ахиллова сухожилия. 34-летний форвард получил травму в первом тайме полуфинала Кубка России со "Спартаком" (1:1, 5:4 - по пенальти).

– К сожалению, все довольно серьезно, - сказал Погребняк. - Скорее всего, придется делать операцию. Надеюсь, в ближайшие дни она будет проведена. Сроки восстановления? Пока не могу сказать… В этом сезоне, получается, уже не выйду на поле… Обидно. Мыслей о завершении карьеры нет. Еще поиграем. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Погребняку предстоит операция. Он выбыл минимум до конца сезона