15:12 19 апреля | Футбол — РФПЛ

Павел Погребняк: "О завершении карьеры не думаю. Еще поиграем"

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Нападающий "Тосно" Павел Погребняк подтвердил "СЭ", что ему придется перенести операцию по поводу разрыва ахиллова сухожилия. 34-летний форвард получил травму в первом тайме полуфинала Кубка России со "Спартаком" (1:1, 5:4 - по пенальти).

– К сожалению, все довольно серьезно, - сказал Погребняк. - Скорее всего, придется делать операцию. Надеюсь, в ближайшие дни она будет проведена. Сроки восстановления? Пока не могу сказать… В этом сезоне, получается, уже не выйду на поле… Обидно. Мыслей о завершении карьеры нет. Еще поиграем. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Погребняку предстоит операция. Он выбыл минимум до конца сезона

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/2 финала. "Спартак" - без финала
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